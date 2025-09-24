21-22 sezonunda Arca Çorum FK’da görev yapan Teknik Direktör Ahmet Yıldırım iki yıl aranın ardından yeniden Erzincanspor ile anlaştı.

Milli takım ve Galatasaray’da uzun yıllar forma giydikten sonra 2009-10 sezonunda teknik adamlığa başlayan Ahmet Yıldırım Körfezspor, Pendikspor, Fethiyespor, Erzurumspor, Buca Geliştirme, Gümüşhanespor, Sakaryaspor, Kastamonuspor ve Sarıyer’in ardından 21-22 sezonunda Çorum FK’da görev yaptı,. Sonrasında Amedspor, Erzincanspor, Bucaspor, Orduspor ve son olarakta geçtiğimiz sezon Karşıyaka takımlarında görev yaptı.

Başkanlığını Burak Çalık’ın yaptığı Erzincanspor ile anlaşan Ahmet Yıldırım yeni takımı ile resmi imzayı attı.