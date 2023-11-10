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Çorum Belediyesi tarafından bu yıl 11.’si düzenlenen Kitap Kültür Günleri 24 Kasım’da başlıyor.

Ünlü yazarların da katılacağı Kitap Kültür Günleri, TSO Fuar Kompleksi’nde 10 gün açık kalacak.

11. Çorum Kitap Kültür Günleri 24 Kasım-3 Aralık 2023 tarihlerinde 80 yayınevi ve 80 yazarın katılımıyla gerçekleştirilecek Kitap Kültür Günleri’nde kitap satış stantları, yazarların söyleşileri ve imza günleri yer alacak. Çorum Kitap Kültür Günleri, İlber Oltaylı, Dilek Cesur, Miraç Çağdır Aktaş’ın da aralarında bulunduğu 80 yazar ve 80 yayınevinin katılımıyla gerçekleşecek.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, 11. Çorum Kitap ve Kültür Günleri etkinliğinin, 24 Kasım Cuma günü saat 14.00 TSO Fuar Merkezi’nde açılacağını belirterek, “10 gün boyunca 10.00 ile 20.00 saatleri arasında kitapseverlerin ziyaretine açık olacak” dedi.

Kitap fuarını çok önemsediklerini dile getiren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “80 yayınevi ve 80 yazar buluşması, söyleşi ve imza programlarıyla Türkiye’nin yetiştirdiği değerli kültür insanlarını hemşehrilerimizle buluşturacağız. Büyük bir katılım, büyük bir coşkuyla 11. Çorum Kitap Kültür Günleri’ni gerçekleştireceğiz. Bütün hemşehrilerimizi Kitap Kültür Günleri’ne bekliyoruz” ifadelerini kullandı.