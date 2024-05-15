Çorumspor, Süper Lig'e giden yolda yarın sahasında Kocaelispor'u ağırlayacak.

100 yıllık bir geçmişe sahip olan kentte ev sahipliği yapacağımız karşılaşma hayallerin gerçeğe dönüşmesi noktasında kritik bir öneme sahip.

Spor günümüz dünyasında ve ülkemizde faaliyet alanıyla birlikte tıpkı bir İngilizce gibi dünyada geçerli olan bir dil. Ancak bir şehre mal olan takımın ise taraftarlarının desteği olmadan bir hiç olduğunun altını çizelim.

Pandemi dönemindeki maçlara baktığımızda bunu çok net görebiliriz.

Seyircilerle oynanan maçlarda elde edilen skorlar ile seyircisiz oynan maçlarda elde edilen skorlar arasında farka baktığımız da taraftar ve desteğinin ne kadar önemli ve gerekli olduğunu net görebiliriz.

Çünkü her takımın sporcusu destek görmeye, duymaya ve hissetmeye ihtiyacı vardır.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada bir videoya denk geldim

. Bengü Türk televizyonunda sunucu "Şehir takımlarını sevelim, şehir takımlarına sahip çıkalım. Özellikle cocuklarınıza doğduğu, büyüdüğü, yaşadıkları şehrin takımın sevmeyi öğretin. Belki her zaman mutlu olamazlar belki her zaman kazanamazlar ama gerçekten sevmeyi, gerçekten aşık olmayı öğrenirler şehir takımlarını severek. Onlara şehir takımlarını sevmeyi aşılayın. Takımlarına sahip çıksınlar destek versinler ve takımlar yok olup gitmesin" diyordu.

Böyle kritik bir maçta bu şehrin marka değeri olan Çorumspor'u yalnız bırakmayalım. Çocuğumuzu, eşimizi alıp stada gelip bu takıma sahip çıkalım. Siz yoksanız biz hep bir kişi eksiğiz.Buradan taraftar gruplarına da seslenmek istiyorum.

Bugüne kadar yüzlerce maçı izledim. Birçok taraftar grubu gördüm. Başka şehirlerin takımları yensede yenilsede takımına 90 dakika boyunca destek verdiklerine şahit oldum. Verdiğiniz destekleri küçümsemiyorum yanlış anlaşılmasın. Yağmur çamur demeden hem içerde hem deplasmanda bu takıma destek oldunuz. Gönül verdiysek kırmızı siyaha Çorumspor bizim sevdamız ise 15-20 dakika değil 90 dakika bu takıma destek olalım.

Bizi başka takımların sorunları kümeye düşüp düşmemeleri değil bizi kırmızı ile siyahın başarısı ilgilendiriyor.

Biz, sahada bu şehir için mücadele eden aslan parçalarına destek olalım onlara moral verelim. Yanlarında olduğunu hissettirelim.