Dün gece hayatını kaybeden Namsan Şirketler Grubu Kurulu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Namlı dedesi, Abbas Kaymış toprağa verildi.

NAMSAN Şirketler Grubu yöneticilerinden Vahit Kaymış’ın babası, İskilipli iş insanı Hasan Namlı’nın ise kayınpederi Berra Beton Müdürü Bedirhan Kaymış’ın amcası olan Abbas Kaymış’ın cenazesi, bugün ikindi namazına müteakiben Akşemseddin Camii’nde kılınan cenaze namazından sonra Ulu Mezarlık’ta defnedildi.

Abbas Kaymış'ın cenazesine Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, MHP İl Başkanı M. İhsan Çıplak, Merkez İlçe Başkanı serdar Avcu, Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, PANKOBİRLİK Başkanı Ahmet Pehlivan, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kurulaşlarının temsilcileri ile aile fertleri ile yakınları ve dostları katıldı.