ABD Başkanı Donald Trump'ın Yemen'deki İran destekli Husilere karşı harekat başlatma talimatı vermesinin ardından ABD ordusu harekete geçti.

"HASSAS SALDIRILAR İÇEREN BİR DİZİ OPERASYON"

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, Husilerin ABD ordusu tarafından hedef alındığı belirtilerek, "ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Amerikan çıkarlarını savunmak, düşmanları caydırmak ve seyrüsefer özgürlüğünü yeniden tesis etmek amacıyla Yemen'deki İran destekli Husi hedeflerine yönelik hassas saldırıları içeren bir dizi operasyon başlattı" ifadeleri kullanıldı. CENTCOM, Husi hedeflerinin vurulduğu anlara ait görüntüleri de kamuoyu ile paylaştı.

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Husilere ait Al Masirah TV ise ABD saldırılarında ölenlerin sayısının 31'e yükseldiğini duyurdu. Ölenlerin arasında 4 kadın ve 1 çocuk olduğu, en az 23 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Husiler, 7 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre verdiğini, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacağını belirtmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformu hesabından yaptığı açıklamada, orduya, Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini duyurmuştu.