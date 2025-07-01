Saadet Partisi Çorum İl Teşkilatı'nın Haziran ayı İl Divan toplantısı gerçekleştirildi.

Turgut Özal Konferans Salonu'nda Pazar akşamı, Saadet Partisi İl Başkanı Şuayb Sarı'nın riyasetinde düzenlenen divan toplantısında, teşkilat çalışmaları değerlendirildi.

Toplantıya; Refah Partisi 20. Dönem Çorum Milletvekili Zülfikar Gazi ve Merkez İlçe Başkanı Osman Savurgan'ın yanı sıra ilçe ve birim başkanları ile çok sayıda teşkilat mensubu katıldı.

Etkinlikte konuşan İl Başkanı Şuayb Sarı, Saadet Partisi'nin sürekli bölünerek güç kaybettiği dönemleri geride bıraktığını belirterek, “Sipariş üzerine anket yapan şirketlerin grafiklerinde parti adımız gösterilmese de oy oranlarımızın kayda değer şekilde arttığını biliyoruz. Geçen hafta gerçekleştirdiğimiz geniş kapsamlı saha çalışmamızda da gözlemlediğimiz gibi artık çabalarımızın meyvesini alacağımız ve gayretlerimizin karşılık bulacağı bir döneme hep birlikte adım atıyoruz.” diye konuştu.

Bazı ilçe ve birim başkanlarının sunumlarının ardından kürsüye gelen Refah Partisi 20. Dönem Çorum Milletvekili Zülfikar Gazi ise Millî Görüş davasının "Hak davası" olduğuna vurgu yaparak, "Bu davanın tek adresi de Saadet Partisi'dir. Türkiye'de, Saadet Partisi ve diğerleri vardır. Âdil bir düzen kurmak isteyen, hak ve adalet temelli bir yönetim anlayışını savunan sadece Saadet Partisi'dir." dedi.

"SAADET İKTİDARINDA, GAZZE BÖYLE OLMAZDI!"

54. Hükûmet döneminde Başbakan Necmettin Erbakan'ın öncülüğünde kurulan D-8 Teşkilatı'nın önemine dikkat çeken ve Gazze’de yaşanan insanlık dramına değinen Zülfikar Gazi, "İnanıyorum ki Saadet Partisi iktidar olsaydı, İsrail ve ABD, kesinlikle böyle bir saldırgan tutum içerisinde olamazdı." ifadesini kullandı.

"İNCİRLİK VE KÜRECİK, DERHAL KAPATILMALI!"

ABD'yi terbiye edilmemiş bir aygıra benzeten eski Milletvekili Zülfikar Gazi, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Amerika, terbiye edilmemiş bir aygır gibi önüne geleni ısırıyor, arkasına geçeni tepiyor. Gazze'ye plaj ve kumarhane yapmaktan bahseden ABD'ye ve Gazze’de soykırım yaparak insanlık suçu işleyen Siyonist İsrail'e karşı, bizim ülkemizden ise sadece kınama sesi çıkıyor. Hâlbuki Gazze meselesinde laf üretmekten ziyade derhal ciddi adımların atılması gerekiyor. Öncelikle ve hızlı bir şekilde İncirlik Hava Üssü ile Kürecik Radar Üssü kapatılmalı ve İsrail'le yapılan tüm ticarî faaliyetler durdurulmalıdır. Daha sonra ise barış, diyalog, işbirliği, adalet, insan hakları ve demokrasi ilkelerini benimsemiş D-8 oluşumu yeniden canlandırılarak, bölgemiz ve tüm insanlık için huzur ve saadet tesis edilmelidir. Biz inanıyoruz ki mutlaka Hak galip gelecektir." (Haber Merkezi)