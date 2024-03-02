Nazım Canca Judo Turnuvasında Çorum Belediyespor’dan Abdülkadir Dinçer milli takımda mücadele edecek.

Antalya’nın Kemer ilcesinde 2-3 Mart tarihleri arasında yapılacak olan ve 19 ülkeden 171 kadın ve 296 erkek olmak üzere 467 sporcunun mücadele edeceği Uluslararası Nazım Canca Turnuvası Avrupa Judo Birliği faaliyet programında yer alıyor.

Nazım Canca Ümitler Avrupa Judo Kupasında Çorum Belediyespor’dan Abdülkadir Dinçer 50 kiloda milli takımda madalya mücadelesi verecek.

Antrenörü Erol Şahin de turnuvada sporcusunun yanında olacak.