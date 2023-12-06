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Abdussamet Uğurlu Muay Thai Avrupa Şampiyonası’nda ringe çıkacak. Abdussamet Uğurlu 7-14 Aralık tarihlerinde Antalya’da yapılacak olan muay Thai Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını antrenörü Aydın Fırat ile tamamladı.

Antrenörü Aydın Fırat yönetiminde çalışmalarını tamamlayan Abdussamet Uğurlu Avrupa genelinden Elit A Klass bay ve bayanlar kategorilerinde yapılacak olan şampiyonada 55 kiloda ringe çıkacak. Geçtiğimiz yıllarda elde ettiği başarıların üzerine koyarak devam etmek istediğini belirten Abdussamet Uğurlu hedefinin şampiyonluk olduğunu söyledi.

Uğurlu bu şampiyonada altın madalya kazanarak Dünya Şampiyonasında mücadele etme hakkı kazanmak istediğini belirterek ‘Bu önemli şampiyona için çok yoğun bir çalışma dönemi geçirdim. Bu büyük şampiyonada kulübümüzü ve ülkemizi en güzel şekilde temsil etmek istiyorum.

Bu şampiyonaya hazırlanmam da bizlerin her zaman yanında olan ve desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Şube Müdürü Ferhat Yıldız ve Tesisler Şube Müdürü Halil Çöl ile tüm İl Müdürlüğü personeline teşekkür etti.