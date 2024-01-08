Çorum milli Muay Thai sporcusu Abdussamet Uğurlu Muay Thai Büyükler Süper Lig final maçında ringe çıkacak.

10-12 Ocak tarihleri arasında İstanbul’da yapılacak olan ve Dünya Muay Thai Federasyonu IFMA ve Türkiye Muay Thai Federasyonu tarafından organize edilecek olan A Class Süper Lig final maçında mücadele edecek.

Süper Lig final maçlarına antrenör Aydın Fırat yönetiminde çalışmalarını sürdüren Abdussamet Uğurlu 57 kiloda dirge çıkacak.

Bu organizede birinci olan sporcu bu yıl içinde yapılacak olan Avrupa Muay Thai şampiyonasında milli formayı giyecek.

Bu müsabakalar 12 ocak akşamı saat 20’den itibaren Sport TV’den canlı olarak yayınlanacak.

Abdussamet Uğurlu hedefinin altın kemeri kazanmak olduğunu ve bunuda başarmak için elinden gelen mücadelesi vereceğini söyledi.

Yeni sezondaki hedefinin Avrupa ve Dünya Şampiyonasına katılmak olduğunu belirterek ‘Bizlere her zaman yardımcı olan başarılarımızı destekleyen Wellness&Peak Clup adına Süper Ligde mücadele edeceğim. İşletmecisi Mehtah Uzunoğlu’na katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum’ dedi.