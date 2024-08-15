Milli Kick Bokscu Abdussamet Uğurlu 1. Türk Dünyası Muay Thai şampiyonasına davet edildi. İstanbul’da 14-16 Ağustos tarihlerinde yapılacak olan 1. Türk Dünyası Muay Thai Şampiyonasıda ilimizin milli sporcusu Abdussamet Uğurlu ringe çıkacak.

Abdussamet Uğurlu’ya bu organizeye Çorum Teknik Ateş firma sahibi Ahmut Uzunoğlu’nun sponsorluğunda katılacak. Uğurlu İstanrbul’da yapılacak olan bu turnuvada hedefinin şampiyonluk olduğunu belirterek ilk kez yapılacak bu turnruvada Türkiye ile birlikte Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Macaristan, İran, Bosna Hersek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden sporcular mücadele edecek.

Uğurlu böylesine bir organizede ülkemizi temsil edecek olmaktan dolayı son derece mutlu olduğunu belirterek kendisine bu organize için sponsorluk desteği veren Çorum Teknik Ateş sahibi Ahmet Uzunoğlu’na teşekkür etti. Uzunoğlu’da ilimizi ve ülkemizi temsil edeceği bu turnuvada Abdussamet Uğurlu’ya başarılar diledi ve desteklerinin devam edeceğini söyledi.