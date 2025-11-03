Memur, emekli ve kira zamlarını belirleyecek olan enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK'in açıkladığı veriye göre, enflasyon ekim ayında yüzde 2,55 artarken, yıllık bazda ise yüzde 32,87 oldu.

ALİ BABACAN'DAN DİKKAT ÇEKEN DEĞERLENDİRME

DEVA Parti Genel Başkanı Ali Babacan, TÜİK'in açıkladığı ekim ayı enflasyon rakamlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"İKTİDAR 7 YILDIR ENFLASYON TEK HANEYE İNECEK DİYOR"

Babacan "İktidar tam 7 yıldır enflasyon tek haneye inecek diyor. Daha 1 ay önce 2025 sonu enflasyon tahminini %28,5 olarak açıklamışlardı. Bugün Ekim ayı enflasyonu %32,87 olarak açıklandı.

"VATANDAŞIMIZ GERÇEK ENFLASYONU MUTFAKLA ÖLÇÜYOR"

Ne yaparlarsa yapsınlar enflasyon %30'un altına inmiyor, indirilemiyor. Ekonomide en büyük kriz artık güvensizlik. Bir ülkenin ekonomisi 'Bize inanın' diyerek yönetilmez. Düzgün kadrolar, şeffaflık ve hesap verebilirlik gerekir; hukuk gerekir, adalet gerekir.

Vatandaşlarımız gerçek enflasyonu TÜİK rakamıyla değil, çarşıyla, mutfakla zaten ölçüyor. Kira her ay artıyor, okul masrafı bitmiyor, maaş eriyor. Gerçeklerle yüzleşmeden, vatandaşın yükünü hafifletmeden hiçbir hedefe ulaşılamaz" ifadelerini kullandı.