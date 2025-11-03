Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre Ekim ayında enflasyon aylık yüzde 2,55, yıllık ise yüzde 32,87 olarak gerçekleşti. Böylece yılın dördüncü enflasyon verisiyle birlikte 4 aylık toplam enflasyon oranı yüzde 10,25 oldu.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışında doğrudan enflasyon oranı baz alınacak. Ekim ayı itibarıyla 4 aylık enflasyon farkına göre emekliler yüzde 10,25 oranında zammı garantiledi. Kasım ve aralık ayı enflasyon verileriyle bu oran ocak ayında kesinleşecek.

ENFLASYON FARKI HESABI

Memur ve memur emeklileri, toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alacak. 2026 yılı için belirlenen toplu sözleşmeye göre;

İlk 6 ayda yüzde 11,

İkinci 6 ayda yüzde 7,

2027'nin ilk yarısında yüzde 5,

İkinci yarısında ise yüzde 4 zam uygulanacak.

Ekim ayı dahil 4 aylık dönemdeki toplam enflasyon ve toplu sözleşme oranları birlikte değerlendirildiğinde, memur ve memur emeklilerinin zam oranı şimdiden yüzde 16,55'e ulaşmış durumda.

KESİN ZAM ORANI OCAKTA BELLİ OLACAK

Kasım ve aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından Ocak 2026'da zamlı maaşlar hesaplara yatırılacak. Uzmanlar, yıl sonuna kadar enflasyonun seyrine göre bu oranlarda küçük değişiklikler olabileceğini belirtiyor.