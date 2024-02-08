Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine iki yeni ünite açıldığı bildirildi.

YILDA 600 BİN HASTA GELİYOR

Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, yıllık yaklaşık 600 bin hastaya hizmet veren hastane acil servisine başvuran hastaların hizmet almasını kolaylaştırmak ve riskli hastaların tedavi ve takiplerini kolaylaştırmak amacıyla acilde Yetişkin Gözlem Alanı ve Acil Kritik Bakım Ünitesi hizmete açıldı.

ACİL KRİTİK BAKIM ÜNİTESİ

Acil Kritik Bakım Ünitesinde, hayatı tehdit edici hastalıkları olan hastalar ile çoklu yaralanması olan hastalar, acil tıp uzmanı başkanlığında özel ekipler tarafından takip edilerek tedavileri yapılıyor. Kritik durumda olan hastalara uzman ekiplerce yakından bakım sağlanarak tedavileri önceleniyor.

YETİŞKİN GÖZLEM ALANI

Gözlem alanı ve acil kritik bakım ünitesinin hizmete alınmasında emeği geçenlere teşekkür edilirken, hastaların tanı tedavi süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik çalışmaların artarak devam edeceği bildirildi.