Ada Kurs Merkezi Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle etkinlik düzenledi.

Biyoloji öğretmeni İsmail Başar'ın öncülüğünde 8. kez gerçekleştirilen etkinlikte Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle kermes açıldı.

Ada Kurs Merkezinde yer alan Ada Cafe bahçesinde açılan kermese öğretmenler öğrenciler ve davetliler katıldı.

Kermes sonunda konuşan İsmail Başar, lösemili çocukların senede bir kez sadece bu haftada hatırlandığına dikkat çekerek sene içerisinde başka zaman dilimlerinde de yardım edilmesi gerektiğini vurguladı.

Başar, aynı zamanda kermeste emeği geçen başta Ada Eğitim Kurumları kurucularına, Ada Kurs öğretmen ve öğrencilerine, kermese imzalı forma yardımıyla katkıda bulunan Çorum FK futbolcularına ve yöneticilerine ayrıca teşekkür etti.

Açık artırma usulü satışa çıkan forma hayırsever iş adamı Mücahit Uğur Şahin tarafından satın alındı. Kermesin tüm geliri lösemili çocuklar vakfına bağışlandı.

