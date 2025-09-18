Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında Bölgesel Amatör Lig ekibi Kahta 02 Spor sahasında 1. Lig ekibi Adana Demirspor'u 2-1 mağlup ederek tur atladı.

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur mücadelesinde Bölgesel Amatör Lig ekibi Kahta 02 Spor sahasında Trendyol 1. Lig ekibi Adana Demirspor'u konuk etti. Kahta İlçe Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Kahta 02 Spor'a galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Hacı Kıcıkoğlu ile 87. dakikada Ömer Akar kaydetti. Adana Demirspor'un tek golünü de 90. dakikada Mert Menemencioğlu attı.

Bu sonucun ardından Kahta 02 Spor, Türkiye Kupası'nda tur atlarken Adana Demirspor turnuvaya veda etti.

Geçtiğimiz yıllarda Süper Lig'in flaş takımlarından olan ve 2023-2024 sezonunda UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Adana Demirspor, geçen sezon küme düşmüştü. Bu sezon Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası'na da 2. turda veda etmiş oldu.