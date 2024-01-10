AK Parti Çorum Belediye Başkan Aday Adayı İnşaat Mühendisi ve Sosyolog Hüseyin Çalışkan, gece yaşanılan deprem üzerine bir açıklama yaparak 17 Ağustos 1999 ve gerekse de 06 Şubat 2023 depremlerinden sonra ülkenin, kentlerin ve belediyelerin bir numaralı gündeminin kentsel dönüşüm olması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da tüm belediyelerin bir numaralı çalışma konusu ve görevinin kentsel dönüşüm olmasını ifade ettiğini hatırlatan Hüseyin Çalışkan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Faylar var, hem de 5,5 ve üzeri büyüklükte deprem üretecek 485 adet diri fay var. Deprem riskinin en az olduğu illerde bile deprem oluyor artık. 6 Şubat 2023 de Doğu Anadolu Fayında olan depremi, yer hareketi olarak ülkemizin yarısı, insani ve ekonomik olarak da, 85 milyon olarak hepimiz hissettik ve yaşadık.

Çevremiz pasif ve aktif faylarla çevrili, Kuzey Anadolu Fayı dünyaca bilinen ve 1.100 km uzunluğunda ki, Kuzey Anadolu Fay Hattı, Kargı ve Osmancık ilçelerimizden geçiyor. Salhançayı Fayı 14 Ağustos 1996 tarihinde 5,4 ve 5,2 büyüklüğündeki depremler bu fayda oldu.

Mecitözü Fayı, Hamamözü Fayı, Ezinepazarı Fayı, Seydim Fayı, Kırıkkale Fayı pasif olan fayın aktif olmayacağının, 4-5 civarında büyüklükte deprem üretme potansiyeli olduğu düşünülen bir fayın, 6-7 büyüklüğünde deprem üretmeyeceğinin de bir garantisi yok.

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmeliği 16/05/2012 tarihinde yayınlanmıştır. Nerdeyse 12 sene oldu. Dönüşümde istenen hızı neden elde edemediğimizi, hızlanmak için neler yapmamız gerektiği konularında o zamanda, dünde, bu günlerde de çok şey söyledik.

Yapı zemin etkileşimi artık hepimizin bildiği bir bilgi. Akademik bilgi gelişti, teknoloji gelişti, teknolojik aletler gelişti, bu teknolojik aletlere ulaşılabilirlik her geçen gün artıyor, deprem yönetmeliği kaç sefer değişti ve çok iyi bir noktaya geldi, malzemelerde kalite çok arttı, yapı ve malzeme denetiminde standart yükseldi ve belki de hepsi kadar önemli olan, bizimde zihniyetimiz, bu konuya bakışımız değişti, gelişti ve hassasiyetimiz ciddi oranda yükseldi.

Geriye ne kaldı. Geriye kalan Kentsel Dönüşümü, dönüşümle beraber Kentsel Değişimi, değişimle beraber Yeni Kent Anlayışını ortaya koymamız ve uygulamamamız lazım.

1999 bir milat, 2023 bir milat. Yeni milatları beklemeden, kentsel dönüşümde istenen hızı yakalamak için, algıyı ve ilgiyi kentsel dönüşüme çekecek karar, irade, düzenleme, ön açma, teşvik etme yönünde fikir ve projeler ortaya koymamız lazım.

Bugünlerde bu konularda ne yaparsak, hem kendimiz hem çocuklarımız için yaparız. Bugünlerde ne yaparsak da, yarınlarda her şeyimizin mirasçıları olan çocuklarımız için yapmış oluruz.

AK Parti'den Çorum Belediye Başkan Aday Adayı olmamın bir numaralı sebebi, bir numaralı karar verme sebebim ve bir numarada bana cesaret veren husus, kentsel dönüşüm, kentsel değişim ve yeni kent anlayışı konularında ki, bilgim, tecrübem ve ortaya koymaya hazır olduğum iradem.

Aday adayı olduğum 17 Kasım 2023 den, bugüne kadar geçen 54 günde, temelde bu niyetle çalıştım. Çalışmalarımın yaklaşık 3 te 2 si olan 100 ün üzerindeki, fikir ve projelerimi, kamuoyu ile temelde bu niyetle paylaştım.

Ve diyorum ve tekrar ediyorum ki, nasip olursa adaylık ve devamında Çorum Belediye Başkanlığı; ben elimi taşın altına koymaya geliyorum, ezilirse ezilsin feda olsun diye geliyorum. Durmak yok, yola devam. Çalışkan bir belediye için Hüseyin Çalışkan.”