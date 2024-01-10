Ünlü yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, dün Çorum'da gece saatlerinde meydana gelen depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çorum’un Mecitözü ilçesinde saat 00.34'te 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depreme ilişkin kritik açıklama Prof. Dr. Naci Görür’den geldi.

AFAD tarafından açıklanan verilere göre, saat 00.34'te merkez üssü Mecitözü olan deprem, yerin 16.80 kilometre altında meydana geldi.

Deprem merkez ve ilçelerde de hissedildi.

“YAN KOLLARLA ETKİLİ OLMAYA ÇALIŞIYOR”

Prof. Dr. Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Arkadaşlar, Ağcakoyun-Mecitözü/ Çorum’da 4,3 deprem oldu. Bu sığ deprem KAF’a bağlı, Taşova-Çorum Fay zonu içerisinde. KAF bu yörelerde enerjisini yitirdiği için yan kollarla etkili olmaya çalışıyor. Sevgiyle."