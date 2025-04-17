Atatürkçü Düşünce Derneği Çorum Şubesi, Köy Enstitülerinin kuruluşunun 85. yıldönümünü bir etkinlikle kutlayacak.

ADD Çorum Şube Başkanı Uğur Demirer, Köy Enstitülerinin kuruluşunun 85. Yıldönümü nedeniyle 17 Nisan 2025 Perşembe günü saat 18.00’da dernek binasında bir program düzenleneceğini bildirdi.

Etkinlikte “Anadolu'nun Işığı Köy Enstitüleri” adlı belgesel film gösteriminin yanı sıra, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapılacak, şiirler okunacak.

Ankara Hasanoğlan ve Adana Düziçi Köy Enstitüleri'nden görüntüler ve ilk dönem köy enstitüsü çıkışlılarla görüşmeleri içeren bir Nazım Alpman Belgeseli olan eserde; buradan mezun olan öğretmenler duygu ve düşüncelerini dile getiriyor.

Köy Enstitüsü, Türkiye'de ilkokul öğretmeni yetiştirmek üzere 17 Nisan 1940 tarihinde açılmıştı.

Tamamen Türkiye'ye özgü olan bu eğitim projesini 28 Aralık 1938 tarihinde Milli Eğitim Bakanı olan Hasan Ali Yücel bizzat yönetmişti. 1947 yılında bazı köy enstitüleri devre dışı bırakılmış, 1954 yılında da tamamen kapatılmıştı.

ADD Şube Başkanı Demirer, tüm dernek üyelerini ve ilgilileri etkinliğe davet etti.