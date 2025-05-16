Atatürkçü Düşünce Derneği Çorum Şubesi, gençlere yönelik etkinliklerini sürdürüyor.

Hitit Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü üyesi gençler, “Gençlik Haftası” etkinlikleri kapsamında ADD Şube Yönetimi ve İYİ Parti Çorum İl Başkanlığının katkıları ile Ankara’ya bir gezi düzenledi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün edebi istirahatgahı Anıtkabir’i gezen gençler, daha sonra Ulucanlar Cezaevi Müzesi’nde incelemeler yaptı.

Geziye; İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, ADD Şube Başkanı Uğur Demirer, ADD Yönetim Kurulu Üyeleri; Yıldırım Çıtak, Türkmen Aksoy, Ali Aslan Koçak ile Birleşik Emekliler Sendikası İl Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ceyhan’ın yanı sıra Hitit Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü üyesi gençler katıldı.

ADD Şube Başkanı Uğur Demirer, gezinin sponsorluğunu üstlenen İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız’a ve tüm katılımcılara teşekkür ederek, gençlere yönelik etkinliklerin devam edeceğini söyledi.