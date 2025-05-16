İşletmeciliğini Salim Dal’ın yaptığı Dünya İletişim, telefona dair her türlü cihaz ve ekipmanlarıyla Çorum halkına hizmet vermeye devam ediyor.

Yaklaşık 15 yıldır telefon sektöründe faaliyet gösterdiklerini belirten Dal, Çorum’da hiçbir yerde bulunmayan ürün ve cihazların kendilerinde mevcut olduğunu söyledi.

Kaliteli ürünleri uygun fiyata Çorum halkının hizmetine sunduklarını aktaran Dal, “Her marka sıfır ve ikinci el cep telefonları, orijinal kılıflar, bataryalar, şarj aletleri, kapaklar, kulaklıklar, ekran jelatinleri, ve aradığınız tüm aksesuar çeşitlerini bulabilirsiniz.” dedi

‘TELEFON TAMİRİNDE İDDİALIYIZ’

‘Günümüzde artık telefonlar hayatlarımızın önemli bir parçası halini aldı’ diyen Dal, telefon tamirinde güvenin önemine dikkat çekerek, Dünya İletişim olarak ikinci el telefon tamirinde iddialı olduklarını söyledi.

Ekran değişim, cam değişim, batarya değişim ve her türlü telefon arızaları için teknik servis hizmetlerinin bulunduğunu ifade eden Dal; “Kırık ekranlarınızı yenileyerek, kırık arka kapakları tamir ederek ve telefon bataryalarını değiştirerek cihazlarınızı yeniden canlandırıyoruz. En son sistem makinalarla kırık camların değişimini sağlıyoruz. Dünya İletişim olarak bütün marka cep telefonlarının parça değişimi ve genel telefon tamiri yapılmaktadır. Hızlı ve güvenilir telefon onarım hizmeti her zaman müşteri memnuniyetini ön planda tutuyoruz. Ayrıca LCD değişimi, hoparlör değişimi, ahize, mikrofon ve batarya değişimimiz de mevcut.” şeklinde konuştu

HER MARKA TELEFON İÇİN YÜZLERCE KILIF ÇEŞİTLERLERİ

Dünya İletişim olarak ayrıca her marka telefon için yüzlerce çeşit kılıf ve diğer aksesuarla da Çorum halkına hizmet verdiklerini belirten Dal, telefon almak yada satmak, telefonunu değiştirmek, telefon aksesuarı ve telefona dair herşeyi görmek isteyen tüm Çorum halkını Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi numara 107 (Abdibey Cami karşısında) adresindeki Dünya İletişim’e davet etti.