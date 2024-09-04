Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi'nin 6.haftasında Ahlatcı Çorum FK'ya konuk olacak olan Kocaelispor, 4.haftanın kapanışında, Şanlıurfa'da karşılaştığı ve 20.dakikada 9 kişi kaldığı maçta Amed Sportif Faaliyetler'e 3-0 kaybederek bu sezon ilk yenilgisini alırken, maçtan sonra konuşan teknik direktör Ertuğrul Sağlam dikkat çeken ifadeler kullandı.

Adil bir maç olmadığını ve bu yüzden teknik kısımla ilgili söylenecek fazla bir şey olmadığını kaydeden Sağlam, "Türk futbolu adına üzgünüm. Bugün bir maç kaybettik. Çok kısa konuşacağım çünkü uzun konuşursam bundan sonraki süreç sıkıntıya girebilir. Sadece söylemek istediğim şu var. Bugün biz bir 3 puan kaybettik ama bu durumu iyi kullanabilirsek Kocaeli halkı, taraftarımız bu durumu iyi analiz edip, bundan sonrası ile alakalı birlik beraberlik, kenetlenme, birbirimize destek olma, yardım etme anlamında bir duruş sergileyebilirsek bugün kaybettiğimiz 3 puandan çok daha fazlasını kazanacak bir sinerji ortaya çıkarabiliriz. Bizim geleceğimizi daha böyle kolaylaştıracak değerler üretebiliriz. Bugünü bu şekilde bence değerlendirmek lazım. Onun dışında da futbol adına çok fazla konuşulacak bir şey yok. Türk futbolu adına gerçekten çok üzgünüm" şeklinde konuştu. (Haber Merkezi)