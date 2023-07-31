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Anadolu Eğitim Sendikası (AES) Çorum İl Başkanlığı görevine Kenan Taşkın getirildi.

Yeni görevi ile ilgili açıklama da bulunan AES Çorum İl Başkanı, “Devraldığım bayrağı en güzel şekilde taşıyacağım. Çorum'da eğitim adına faydalı olmak, sorunları dile getirmek ve çözüm önerisinde bulunmak için arkadaşlarımla beraber elimizden geldiğince gayret edeceğiz” dedi.

Eğitimin uzun bir süreç olduğunu belirten Kenan Taşkın, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Eğitim bir bütün olarak düşünülmesi gereken uygulamalardan ibarettir. Milli Eğitim Bakanlığı da ülkemizin en kalabalık kadrolarının yer aldığı bir yapılanmadır. Dolayısıyla böyle önemli ve büyük bir yapının değişken ve farklı sorunları olmaktadır. Anadolu Eğitim Sendikası olarak bu sorunlara tarafsız, bağımsız bir bakış açısı ile bakarak tespitler yapıp, çözüm önerileri getirmek bizim sorumluluğumuzdur. Anadolu Eğitim Sendikası Çorum'da ve Türkiye'de bu anlayışla faaliyetlerde bulunmuş, bundan sonra da bulunmaya devam edecektir. Bizler de sorumluluğumuzun bilincinde olarak çalışmaya devam edeceğiz.”

Emekliliği sebebiyle görevi devreden Mesut Çetinoğlu ise, “Eğitim adına yaptığımız çalışmalarda Sayın Kenan Taşkın başkanımızın ekibiyle gerekli çalışmaları yürüteceğine canın gönülden inancım tamdır. AES kişilerin değil ilkelerin sendikasıdır. Türkiye’deki bağımız sendikacılığın adresi Anadolu Eğitim sendikasıdır. Kenan Taşkın başkanımızla beraber eğitim adına yine üzerimize düşen her şeyi yapmaya destek vermeye devam edeceğim. Bu zamana kadar çalışmalarımız da bize destek olan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum”ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)