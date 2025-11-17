Kırklareli'nin Vize ilçesi Kıyıköy açıklarında avcılık faaliyeti sırasında ağlara takılan ve avcılığı yasak olup koruma altında bulunan camgöz köpekbalığının balıkçı Yasin Püsküllü tarafından canlı şekilde yeniden denize bırakılması örnek bir davranış olarak kaydedildi.

Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde avlanan balıkçı Yasin Püsküllü, ağlara takılan camgöz cinsi köpekbalığını tekneye aldıktan sonra kontrol etti.

Köpekbalığının canlı olduğunu fark eden Püsküllü, hiçbir zarar vermeden dikkatlice tutarak denize iade etti.

Koruma altındaki türün doğal yaşamına dönmesini sağlayan bu duyarlı hareket, bilinçli ve sürdürülebilir balıkçılık açısından takdirle karşılandı. Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce duyarlı balıkçıya teşekkür edildi.