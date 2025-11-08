Denizli’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ağaca çarptı.

Hastaneye kaldırılan genç sürücü doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Kaza, Merkezefendi ilçesi Servergazi Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre Sudenaz Sargın (21), idaresindeki 20 AAf 802 plakalı otomobil ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi.

Çarpmanın ardından otomobil adeta ikiye büküldü. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan genç sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde ilk müdahalesi tamamlanan Sudenaz Sargın, ambulansla hastaneye sevk edildi.

Genç kadın burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Sudenaz Sargın’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.