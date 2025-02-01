Çorumlu fotoğrafçı A. Agâh Öncül, İFSAK İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneğinin konuğu olacak.

Öncül, “Geometrideki İnsan” konulu fotoğraf sunumu ve söyleşi yapacak.

4 Şubat Salı günü İstanbul Beyoğlu’ndaki İFSAK dernek binasında gerçekleşecek etkinlikte fotoğrafçı Öncül, geometrik dokuların, formların ön plana çıktığı farklı mimari mekânlardaki gündelik hayatı ve insan manzaralarını karelediği çalışmasını izleyicilerle paylaşacak.

Öncül, tüm sanat ve fotoğraf severleri programa davet etti.