Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Çorum Şubesi, 9 Kasım Pazar sabahı anlamlı bir programa ev sahipliği yaptı.

Sabah namazının ardından AGD Çorum Şubesi, katılımcılara ikramda bulundu.

Program kapsamında Hitit Üniversitesi Araştırma Görevlisi Ahmet Aydın, öğrenciler ve velilerle bir araya gelerek kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Aydın, gençliğin manevi değerlerine sahip çıkmasının önemine değinerek, birlik, kardeşlik ve samimiyet vurgusu yaptı.

Günün ilerleyen saatlerinde ise AGD İzcilik Kulübü öğrencileri, Çorumlu Obası’nda düzenlenen yemin törenine katıldı. Öğrenciler, Allah’a ve vatanına karşı vazifelerini yerine getireceklerine, izcilik ilkelerine bağlı kalacaklarına, dürüst, çalışkan ve vatanını seven bireyler olarak yetişeceklerine dair yemin ederek önemli bir adım attılar.

Kulüp İzci Liderlerinden Ali Şahin yaptığı açıklamada, “AGD Çorum Şubesi olarak gençlerimizin hem manevi hem de sosyal yönden gelişimlerini desteklemeye devam ediyoruz. Bu tür faaliyetlerle, milli ve manevi değerlerle donanmış, sorumluluk sahibi bir gençliğin yetişmesine katkı sunmayı sürdüreceğiz. Programa katılım sağlayan öğrenci ve velilerimize, maddi ve manevi destek veren herkese teşekkür ediyoruz” dedi.



