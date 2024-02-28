Çorum'da Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi karşısına yapılan Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nin 2024 yılında tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada 2023 yılında hayata geçirilen sağlık yatırımları hakkında bilgiler verildi.

Çorum’daki eski hastanenin bazı bölümlerinin yıkılarak ve mevcut C Blok ise korunarak 200 yataklı B grubu bir devlet hastanesi yapılması için Bakanlığın projeyi ve yaklaşık maliyeti hazırlandığının belirtildiği açıklamada, “Bakanlık tarafından yürütülen bir yatırımdır. 200 yataklı Çorum Devlet Hastanesi yapım ihalesi pazarlık usulü olarak yapıldı” denildi.

Çorum İl Sağlık Müdürlüğü tarafından merkez ilçe Binevler Ayarık Mahallesi 2383 Ada, 27 Parsel ve 754 m2 alan üzerine Ayarık 2 Hekimli Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmeti İstasyonu yaptırılacağının ifade edildiği açıklamada, “Yapılacak olan binamız zemin ve 1 kat olan toplam 2 kattan oluşan, 474 m2 kapalı alana sahip olacak olup, 23.11.2022 tarihinde yapım ihalesi yapıldı. Yüklenici ile sözleşme imzalandı. 02.01.2023 tarihinde yer teslimi yapıldı. İnşaatı tamamlanma aşamasındadır” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada Çorum’daki diğer sağlık yatırımları hakkında ise şu bilgilere yer verildi:

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ

“Çorum İl Sağlık Müdürlüğümüzce İlimiz merkez ilçe Gülabibey Mahallesi 4983 Ada 1 Parsel üzerine yapılacak olan 50 ünitlik Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinin temeli atılmıştır. Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde diş ünitlerine ilaveten ameliyathane ve yataklı servis bulunacak olup; bodrum, zemin ve 5 kat olan toplam 7 kattan oluşacaktır. 50 ünit ADSM yapım işi ihalesi tamamlandı. 30.09.2022 tarihinde inşaat yapımına başlanıldı ve devam ediyor. Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yapımı devam etmekte olup, Bakanlığımız tarafından kontrolü yapılmaktadır. 2024 yılında tamamlanarak hizmete açılması planlanmaktadır.

MİMAR SİNAN ASM- SHM VE 112 ACİL SAĞLIK İSTASYONU

Çorum İl Sağlık Müdürlüğümüzce Mimar Sinan Mahallesi 1702 ada 2 parsel üzerine yaptırılan 9 hekimli Aile Sağlığı Merkezi, Sağlıklı Hayat Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmeti İstasyonu inşaatı devam ediyor. Binamız Bodrum + zemin + 5 kat olan toplam 7 kattan oluşup 4192,55 m2 kapalı alana sahip. İnşaat devam ediyor, 2024 yılında hizmete alınması planlanmaktadır. En kısa sürede inşaat tamamlanarak bölge halkına hizmete sunulması planlanmaktadır.

ULUKAVAK ASM–SHM VE 112 ACİL SAĞLIK İSTASYONU

Ulukavak Mahallesi 2569 Ada 117 Parsel (Eski Ulukavak Aile Hekimliği Merkezi yeri) üzerine Ulukavak 9 Hekimli Aile Sağlığı Merkezi, Sağlıklı Hayat Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmeti İstasyonu yaptırılıyor. Binamız bodrum+zemin+3 kat olan toplam 5 kattan oluşuyor.

2998,24 m2 kapalı alana sahip olan binanın inşaatı en kısa sürede tamamlanarak bölge halkına hizmete sunulması planlanmaktadır.

YAVRUTURNA SHM- ASM-TSM-112 ACİL SAĞLIK İSTASYONU

Mevcut ADSM binası bahçesine yapılacak olup hizmet binası proje ihalesi 25.10.2023 tarihinde yapıldı. Yüklenici ile 27.11.2023 tarihinde sözleşme yapıldı. Proje çalışmalarına başlanıldı.

BAYAT TSM- ASM- 112 ACİL SAĞLIK İSTASYONU

Bayat ilçesine yapılacak olan hizmet binası proje yapım ihalesi 10.11.2023 tarihinde yapıldı. Yüklenici ile 04.12.2023 tarihinde sözleşme imzalandı. Proje çalışmalarına başlanıldı.”