Sungurlu Devlet Hastanesinde Ocak ayında hafta sonu ve hafta içi mesai saatleri dışında Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği hizmet vermeye devam edecek.

Yapılan açıklama da, “Ocak ayı itibariyle, Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği hafta sonu 10:00-22:00 saatleri arasında "Nöbet Polikliniği" hizmeti verecektir. Ocak ayında mesai saatlerinden sonra hafta içi 17:00-23:00 saatleri arası Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğimiz bir hekim ile hizmete devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” ifadeleri paylaşıldı.