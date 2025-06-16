İskilip Belediyespor güreşcisi Özdenur Özmez Avrupa Güreş Şampiyonasında final maçında altın madalyaya çok yaklaştı ancak son saniyede şanssız mağlubiyet ile Avrupa ikincisi oldu.

Makedonya’nın Üsküp kentinde yapılan U 17 Avrupa Güreş Şampiyonasında 61 kiloda milli mayoyu giyen Özdener Özmez ön eleme maçında Estonya’lı Karol Tamson’u 10-0 teknik üstünlük ile yendi. Ardından ikinci turda İsveçli İnez Ester Lea Aireksinen ile karşılaşan Özdenur Özmez rakibini henüz ilk dakika içinde tuşla yenerek çeyrek finale yükseldi.

Özdenur Özmez çeyrek final maçında geçen yılın Avrupa Şampiyonu olan Gürcistanlı rakibi Miranda Kapanadze ile karşılaştı. Rakibini birinci dakikalada dolmadan 2-0 önde götürdüğü maçı yine tuşla kazanan Özmez yarı finale yükselmeyi başandı..

Yarı final maçında Bulgaristan’dan Andrea Niseva ile karşılaşan Özdenur Özmez rakibini yine sayı vermeden 8-0 yenerek finale sayı vermeden yükseldi ve büyük bir başarıya imza attı.

Özdenur Özmez final maçında Bağımsız Sporcu Zalina Totrova altın madalya için mindere çıktı.

Final maçına fırtına gibi başlayan Özdenur Özmez rakibi önünde 10-2 öne geçti ve son 30 saniyede rakibi önünde 10-6 önde idi. Son bölümde yaptığı bir hata sonucunda rakibine tuşla yenirelerek Avrupa ikincisi oldu ve gümüş madalya aldı.

Kaymakam’dan karşılama

Final maçında kaçırdığı şampiyonluk nedeni ile büyük bir moral bozukluğu yaşayan ve göz yaşlarını tutamalayan Özdenur Özmez’i Türkiye’ye dönüşte havaalanında bir karşılama töreni düzerlendi.

İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, İl Genel Meclisi üyesi Duran Bıyık ve İskilip Belediyespor Başkanı Mehmet Hazır antrenörü Adem Uysal ile ailesi Özdenur Özmez’i havaalanında çiçeklerle karşıladı.

Kaymakam Ramazan Polat gözyaşları içindeki Özdenur Özmez’e teselli etti ve bunun iyi bir tecrübe olduğunu belirterek bu başarılarının artarak devam etmesi dileğinde bulundu.