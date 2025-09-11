Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal, Samsun yoluna kurulacak 2.OSB'den Ahlatcı Holding'in füze yakıtı tesisi için 1975 dönüm, savunma sanayi şirketi Arca'nın ise 450 dönüm yer tahsisi istediğini söyledi.

Savunma sanayi kenti olma yolunda ilerleyen Çorum'da, Samsun yoluna kurulacak 2.OSB ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

Çorum’un tanınmış iş insanlarından Mehmet Tütüncü, bir grup sanayici ve iş insanı ile birlikte bugün Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal’ı ziyaret etti ve son gelişmelerle ilgili istişarelerde bulunuldu.

Toplantıya iş insanları Mahmut Gökeşme, Haluk Aşkın, Yılmaz Bülbül, Cemal Ersoy, Gökhan Kerman ve Mustafa Ertürk ile Çorum Haber Gazetesi Genel Müdürü Mehmet Yolyapar katıldı.

'YER TAHSİSİ İÇİN HİÇBİR ENGEL GÖRÜLMÜYOR'

TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, Samsun yolundaki yeni OSB’den Ahlatcı’nın 1.975 dönüm, Arca’nın ise 450 dönüm yer talep ettiğini, bu iki büyük yatırımla OSB’nin dolmuş olacağını, ancak bunun uygun mütalaa edildiğini, zira çevrede yine OSB olarak işaretlenebilecek geniş alanların bulunduğunu anlatarak, bürokratik işlemlerin son aşamaya geldiğini, yer tahsisi için hiçbir engel görülmediğini söyledi.

Çorum’a yatırım çekmek için elden gelen çabayı gösterdiklerini vurgulayan Başaranhıncal, “Çorum’a yapılabilecek en küçük yatırımı bile kaçırmak istemeyiz. Kaldı ki, savunma sanayii ile ilgili çok büyük yatırımlar söz konusu. İş dünyamızla ve Çorum kamuoyu ile diyalog halinde, sanayileşme vizyonumuz doğrultusunda çabalarımızı samimiyetle ve etkin biçimde sürdüreceğiz.” dedi.