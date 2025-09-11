İskilip Belediye Meclis Üyesi Mehmet Hazır, meclis toplantısında alınan kararla Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, atamayla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Belediye Meclisimizin 4 Eylül tarihli olağan toplantısında alınan kararla Mehmet Hazır kardeşimiz Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. 15 Eylül’de resmi olarak görevine başlayacak olan arkadaşımıza başarılar diliyor, ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum.”