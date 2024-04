Dünyanın önde gelen mücevher fuarları arasında yer alan İstanbul Jewelry Show’a Ahlatcı Kuyumculuk damga vurdu.

Altından mamul mücevherat ihracat kategorisinde birinci olan Ahlatcı’ya ödülünü İstanbul Valisi Davut Gül verdi.

Informa Markets tarafından düzenlenen ve dünyanın önde gelen mücevher fuarları arasında yer alan İstanbul Jewelry Show (IJS), kapılarını 55.kez açtı.

Fuara İstanbul Valisi Davut Gül, Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı ve İMMİB Koordinatör Başkanı Burak Yakın, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı ve Başkanvekili Ahmet Emin Ahlatcı katıldı.

İHRACATIN LİDERLERİ ÖDÜLLERİ VERİLDİ

‘İhracatın Liderleri Ödül’ töreninde bijuteri, gümüşten mamul mücevherat, pırlantalı mücevherat ve altından mamul mücevherat kategorilerinde ilk 3’e giren firmalar ödüllerini İstanbul Valisi Davut Gül, Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, TİM Başkanı Mustafa Gültepe ve Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı ve İMMİB Koordinatör Başkanı Burak Yakın’dan aldı.

AHLATCI ZİRVEDE

Altından Mamul Mücevherat kategorisinde birincilik Ahlatcı Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, ikincilik ödülü Arpaş İhracat İthalat ve Pazarlama Anonim Şirketi, üçüncülük ödülü Demaş Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi aldı.

Bijuteri kategorisinde birincilik ödülünü Eylül Takı Bijuteri İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi, ikincilik ödülü Begüm Khan Mücevher A.Ş, üçüncülük ödülü Antik İstanbul Gümüş Hediyelik Eşya İmalat İthalat İhracat San. Tic. LTD. ŞTİ.

Gümüşten Mamul Mücevherat kategorisinde birincilik ödülü İpekyolu Kıymetli Taşlar ve Kuyumcular Sanayi Tic. LTD. ŞTİ, ikincilik ödülü Antik Gümüş İstepan Balık, üçüncülük ödülü Rıfat Talay Mücevherat LTD. ŞTİ.

Pırlantalı Mücevherat kategorisinde birincilik ödülü Med-Art Sağlık Hizmetleri ve Kuyumculuk San. Ve Tic. LTD. ŞTİ, ikincilik ödülü Ororia Dış Ticaret A.Ş., üçüncülük ödülü On Mücevherat Sanayi ve Dış Ticaret LTD. ŞTİ

Fuarda, 50 bin metrekarelik alanda 1500 firma ve markanın katıldığı fuarda 140 ülkeden 30 bin ziyaretçinin katılması bekleniyor.

Mücevher İhracatçıları Birliği tarafından fuarın ilk gününde düzenlenecek B2B görüşmelerinde ise 500’e yakın firmadan 1000 yabancı alıcı, Türkiye’nin önde gelen mücevher firmalarıyla bir araya gelerek olası işbirliklerini ele alacaklar.

Designer Club, Art For Jewellery gibi etkinliklere de ev sahipliği yapacak olan fuarda tasarım yarışmasında dereceye giren tasarımcılara da ödülleri verilecek. Bu sene fuara Dünya Mücevherciler Konfederasyonu CİBJO Başkanı Dr. Gaetano Cavalieri de katılıyor.