Ahlatcı Çorum FK pazar günü sahasında oynayacağı Adanaspor maçının hazırlıklarını dün yaptığı çift antrenman ile sürdürdü.

Kırmızı siyahlı takım öğlen saatlerinde sahada akşam ise fitsens salonunda yaptığı iki antrenman ile sürdürdü.

Kırmızı siyahlı takım Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde öğlen saatlerinde yaptığı antrenmana izinli olan Zargo Toure ile tedavi gören Thomas dışında tüm futbolcular katıldılar.

Teknik Direktör Serkan Özbalta antrenman öncesi futbolcularla kısa bir toplantı yaparak Adanaspor maçının oyun taktiği hakkında bilgiler verdi.

Daha sonra rakibe baskı ağırlıklı oyun formatında bir çalışma yaptıran Teknik Heyet son bölümde ise taktik çalışma yaptırdı.

Kırmızı siyahlı takım akşam saat 17’de ise tesis fitnes salonunda çabuk kuvvet ve dayanıklılık hareketleri yaptılar.

Ahlatcı Çorum FK, Adanaspor maçının hazırlıklarını bugün yapacağı taktik çalışma ile sürdürecek.