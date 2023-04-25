MURAT KARASU

AK Parti Çorum milletvekili adayı Yusuf Ahlatcı, seçim çalışmaları kapsamında Bahabey Caddesi’ndeki esnafı ziyaret ederek destek istedi.

İşyerlerini ziyaret eden Yusuf Ahltacı, vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinledi.

Ahlatcı, işyerlerinde alışveriş yapmakta olan gençlerden de Cumhur İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti için destek istedi.

Gençlere oylarına talip olduklarını söyleyen Ahlatcı'ya gençler de seçimlerde başarılar diledi.

Ahlatcı, ziyaretlerle ilgili yaptığı açıklamada, "Esnafımızın ve vatandaşlarımızın sorunlarını dinliyor, onların taleplerine kulak veriyoruz. Halkımızın güveniyle, her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.