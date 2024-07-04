AK Parti Çorum Milletvekili ve İçişleri Komisyonu Üyesi Yusuf Ahlatcı, bazı ilçe ve belde belediye başkanlarını Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde misafir etti. Görüşmeler sırasında belediye başkanlarıyla yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Uğurludağ Belediye Başkanı Remzi Torun, Boğazkale Belediye Başkanı Adem Özel, Laçin Belediye Başkanı Mustafa Toydemir ve Düvenci Belediye Başkanı Necmettin Yalçın ile TBMM’de bir araya gelen Yusuf Ahlatcı, başkanların taleplerini dinleyerek yapılacak çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Yerel seçimlerin ardından AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak hizmete odaklandıklarını ifade eden Ahlatcı, belediye başkanlarının çalışmalarına katkı sunarak yerelde vatandaşların daha kaliteli hizmet almalarına vesile olmak istediklerini söyledi.

İl ve ilçe belediyelerin taleplerini en kısa sürede çözmek için gerekli çalışmaları yaptığını ifade eden Ahlatcı “Çorum’umuz için el birliğiyle gayret gösterip, çalışmalarımızı hızla sürdüreceğiz” dedi.

(Haber Merkezi)