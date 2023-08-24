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Ahlatcı Çorum FK orta saha transferinde Erik Sabo ile görüşüyor.

Kırmızı-siyahlı takım daha önce ülkemizde Fatih Karagümrük ve Çaykur Rizespor takımlarında forma giyen Sloven futbolcu Erik Sabo ile görüşmelerde sona geldiği öğrenildi.

1991 Slovakya doğumlu Erik Sabo Spartak Trnava'da başladığı futbol hayatında Yunanistan’da Paok, İsrail’de B. Jerusalem ve H. Beer Sheva takımlarında oynadıktan sonra 2020-21 sezonunda ülkemizde Fatih Karagümrük’e transfer oldu. Aynı sezonun ikinci yarısında Çaykur Rizespor’a transfer olan Erik Sabo iki sezonda tüm maçlarda forma giyme istikrarı gösterdi. Türkiye’de oynadığı dönemde Fatih Karagümrük ve Çaykur Rizespor takımlarında toplam 17 gol atan Erik Sabo geçen sezon Kıbrıs Rum Kesiminden Anortosis takımında forma giydi.

Erik Sabo’nun önümüzdeki hafta içinde kırmızı siyahlı takıma imza atması bekleniyor.