Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu’na katılmak ve bazı temaslarda bulunmak üzere New York'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın heyetinde Çorumlu iş insanı Ahmet Ahlatcı da bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'a ayrıca ABD ziyaretinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve bazı yetkililer de eşlik etti

New York'a gelen Erdoğan’ın heyetinde Çorumlu iş insanı Ahmet Ahlatcı da hazır bulundu.