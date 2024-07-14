AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, geçtiğimiz günlerde Çorum’un Mecitözü ilçesinde etkili olan dolu yağışında zarar gören köyleri ziyaret etti.

Milletvekili Ahlatcı; Mecitözü ilçesine bağlı Elvançelebi , Bekişler, Güngörmez, Fındıklı, Akçakoyun, Köprübaşı, Söğütyolu, Alören, Elmapınar, Beyözü, Sarıhasan, Çitli, Tanrıvermiş, Pınarbaşı, Işıklı, Sülüklü ve Köseeyüp köyü muhtarları ve köy sakinleri bir araya gelerek sorun ve talepleri yerinde dinledi.

AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı; “Hemşehrilerimin mağduriyetini yerinde görmek ve onlara destek olmak için buradayım. Şehrimizin, ilçelerimizin, beldelerimizin ve köylerimizin emrinde olduğumu bir kez daha vurgulamak istiyorum” dedi.

BİZ, HER DAİM HEMŞEHRİLERİMİZLE OLAN KONULARIN TAKİPÇİSİYİZ VE BU KONULARDA SOMUT ADIMLAR ATIYORUZ

Ziyaret sırasında köy muhtarlarının taleplerini de dinleyerek tek tek not alan Milletvekili Ahlatcı; “Bu taleplerin ve sorunların çözümü için elimizden geleni yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

Hemşehrilerimizin huzuru için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Her daim çiftçimizin tarım alanında ve hayvancılıkta yanındayız; taleplerini meclise taşıyacağız ve somut çözümler üreteceğiz” dedi.

Hep birlikte daha güzel Çorum için el ele vererek çalışacaklarının altını çizen Milletvekili Ahlatcı; “Vatandaşlarımız sağda solda gezip boş boş konuşanlara değil 20 yıldır olduğu gibi her daim vatandaşın dertleriyle dertlenip hizmet üretenlerin kim olduğunu da çok açık bir şekilde görmektedirler” ifadelerini kullandı.