Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'nin New Yok şehrine gitti. Erdoğan'ın heyetinde Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım da ABD'ye geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu ziyarette eşlik eden isimler arasında Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı ile AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı da vardı.

Ahmet Ahlatcı ve Yusuf Ahlatcı, Türk Evi'nde Erdoğan ile bir süre sohbet etti.