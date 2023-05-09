MURAT ÇETİN

AK Parti Çorum Milletvekili Adayı Av. Yusuf Ahlatcı, seçim çalışmaları kapsamında Osmancık Caddesi, Yazı Çarşı ve Ulukavak Mahallesi'nde vatandaş ve esnafla bir araya geldi.

Vatandaşlarla sohbet eden Av. Yusuf Ahlatcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve partisine destek istedi.

Vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Ahlatcı, çözümü noktasında elinden geleni yapacağını söyledi.

Anneler Günü’nü de kutlayan Ahlatcı, “Ailemizin temel direği, sevgi, sabır ve fedakarlıkları ile bizi büyüten tüm annelerimiz bizim için çok değerlidir. Özel günler onların kıymetini bir kez daha hatırlatıyor, şükranlarımızı sunuyoruz. Şehit ve gazi annelerimiz başta olmak üzere, tüm annelere sonsuz sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz." ifadelerini kullandı.