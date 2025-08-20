AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi Av. Yusuf Ahlatcı, Çorum’daki kurum müdürleriyle bir araya gelerek kapsamlı bir istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda şehrin öncelikli ihtiyaçları ve kurumların talepleri masaya yatırılırken, çözüm bekleyen konularla ilgili Ahlatcı tek tek not aldı.

“Çorumlu hemşehrilerimizin huzuru, mutluluğu ve rahatı için her konuyu gündemimize alıyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz” diyen Ahlatcı, vatandaşlara layık olmak için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirterek, Çorum’a kazandırılan bazı büyük yatırımlardan şöyle bahsetti:

“Asrın Yatırımı Hızlı Tren ve Yük Treni: Delice-Çorum-Samsun hattıyla şehir Karadeniz’e bağlanacak, ulaşım süresi kısalacak. İkinci Organize Sanayi Bölgesi (OSB): Sanayi kapasitesini artırarak Çorum’un ekonomik gücünü güçlendirecek. Polis Moral Eğitim ve Kongre Merkezi: Güvenlik güçlerinin eğitim ve motivasyonunu yükseltecek. Yeni Sağlık Ocakları: Vatandaşlara modern ve kaliteli sağlık hizmeti sunacak. Çevreyolu Kavşağı Düzenlemeleri: Trafiği rahatlatacak, şehir içi ulaşımı kolaylaştıracak.”

Ahlatcı, Çorum’un tüm meselelerini TBMM gündeminde takip ettiklerini belirterek, “Bizlere bu görevi layık gören hemşehrilerimize en güzel cevabı, memleketimize ve milletimize yapacağımız hizmetlerle vermeye devam edeceğiz. Her şey Çorum için, çünkü sen benim sevdamsın Çorum” dedi.

