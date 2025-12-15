Ceren Kal'dan Ortaköy ziyareti
Ahlatcı Holding bünyesindeki Ahlatcı Altın İşletmeleri, Yozgat Sarıkaya’daki ruhsatlı altın madeninde 4 milyar değerinde (926 bin ons) altın rezervi buldu.

İlk altını 2027 yılında çıkarmayı hedefleyen Ahlatcı, Yozgat Boğazlıyan'daki maden ocağında çalıştırmak üzere personel alım ilanı yayınladı.

Ahlatcı Holding'ten yayınlanan ilanda; "Ahlatcı Holding A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren maden şirketimizde görevlendirilmek üzere çalışma arkadaşlarına ihtiyaç vardır.
Sunulan İmkânlar:
-Dolgun maaş
-Yemek ve yol imkanları
-SGK (SSK) tüm yasal haklar
-Güvenli ve profesyonel çalışma ortamı

Bizimle çalışmak isteyen adayların internet üzerinden başvuru yapmaları rica olunur." denildi

Muhabir: Çorum Hakimiyet