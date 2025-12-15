Antalya'dan memleketi Çorum'a dönen Safiye Kartoğlu, Ankara yolundaki Koparan köyünde 100 mandıralık çiftlik kurdu.

8 yıl önce eşiyle birlikte Antalya'dan memleketi Çorum'a dönmeye karar veren Kartoğlu, Koparan köyünde devlet desteğiyle 11 manda alarak kurduğu çiftliğini bugün 100 mandaya çıkararak, hayvancılığın bitmeye yüz tuttuğu köylerde ilhan veren bir başarı hikayesi ile örnek oldu.

KENDİ DONDURMASINI DA ÜRETİYOR

Çiftliğinde yüzde yüz doğal ürünler üreterek satışını yapan Kartoğlu, süt, yoğurt, kaymak, yağ , sucuk üretip satmanın yanı sıra kendi dondurmasını da üretiyor.

Girişimci çiftçi, manda sayısını 250’ye çıkararak daha büyük bir çiftlik kurmayı hedefliyor.

MARKETLERDE ÜRÜNLER KAPIŞ KAPIŞ GİDİYOR

Ürettiği manda yoğurdu ve manda sütü Çorum Belediyesi Hanımeli Yöresel satış noktalarında büyük rağbet gören Kurtoğlu'nu Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan ziyaret etti.

Başarısı ile hem kadınlara hem de gençlere örnek olan örnek olan Kartoğlu'nun çiftliğini yerinde gören Candan, çiftlikteki ürünlerden tatmayı da ihmal etmedi.

Candan, Kartoğlu'nu tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.