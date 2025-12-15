Çorum’un Dodurga ilçesine bağlı Tutuş Köyü yollarında sıcak asfalt çalışmaları tamamlandı. Akkaya–Alpagut ve Tutuş Köyü grup yolunun asfaltlanması, bölge halkı tarafından memnuniyetle karşılandı.

Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, Dodurga Kaymakamı Gizem Tokur, İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur, AK Parti Dodurga İl Genel Meclis Üyesi Mustafa Kaplan ve CHP Dodurga İl Genel Meclis Üyesi Sadettin Akgül, sıcak asfaltı tamamlanan grup yolunda incelemelerde bulundu. Yetkililer, yapılan çalışmalar hakkında bilgi alarak yolun bölge ulaşımına sağlayacağı katkılara dikkat çekti.

Tutuş Köyü Muhtarı Cihan Karakaş, köy yollarının sıcak asfalta kavuşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, başta Çorum Valisi Ali Çalgan olmak üzere, Dodurga Kaymakamı Gizem Tokur’a, İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur’a, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak’a ve emeği geçen tüm il genel meclisi üyelerine teşekkür etti.