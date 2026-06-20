Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) 33. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni, 26 Haziran 2026 Cuma günü İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Türkiye’nin ihracatına katkı sağlayan firmaların ve iş insanlarının ödüllendirileceği törende, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı da ödül alacak. Ahlatcı, mücevher sektörü ihracatında Türkiye birincisi olarak ödüle layık görüldü.

Ahmet Ahlatcı’ya ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takdim edecek.

İş dünyasının önemli isimlerini bir araya getirecek törende, Türkiye ekonomisine ve ihracatına değer katan şirketler ile ihracat şampiyonları ödüllendirilecek.

Ahlatcı Holding de bu kapsamda TİM tarafından ödüle layık görüldü.