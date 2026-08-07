Hitit Üniversitesinde ve Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uzun yıllardır görev yapan ve Çorum’dan ayrılacak olan Prof. Dr. Nurcan Baykam’a veda programı düzenlendi.

Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şehit Fikret Metin Öztürk Konferans Salonu’nda düzenlenen programda duygu dolu anlar yaşandı.

Sağlık yöneticileri ve akademisyenlerin katıldığı programda yapılan konuşmalarda Prof. Dr. Nurcan Baykam’a şimdiye kadar yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür edildi.

Konuşmacılar, Baykam’ın mesleki başarılarına, akademik birikimine ve sağlık camiasına kattığı değerlere değindiler.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Yağan, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Muhammed Gömeç, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Aysel Çelik Gülbaş, Göğüs Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Fatih Karadağ yaptıkları konuşmalarda Prof. Dr. Baykam’a şükranlarını sundular.

Yapılan konuşmaların ardından, Prof. Dr. Nurcan Baykam’a sağlık hizmetlerine ve tıp dünyasına sunduğu kıymetli hizmetlerin anısına plaket ve çiçek takdim edildi.

Prof. Dr. Nurcan Baykam, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapacak.