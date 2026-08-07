Türkiye genelindeki üniversite hastaneleri ve kamu sağlık kuruluşları personel alım ilanı yayımladı.

Aralarında Çorum'un da bulunduğu 23 ilde 1.962 sözleşmeli personel istihdam edilecek.

Çorum'da Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 13 personel alımı yapılacak.

Alımlar mülakatsız olarak doğrudan 2024 KPSS puan sıralaması esas alınarak gerçekleştirilecek.

Genel Başvuru Şartları Nelerdir?

Adayların ilan edilen kadrolara başvuru yapabilmesi için taşıması gereken temel kriterler:

T.C. Vatandaşı Olmak: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

657 SK Şartları: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde yer alan genel şartları taşımak.

Sağlık Durumu: Görevini devamlı yapmasına engel oluşturacak herhangi bir akıl veya beden hastalığı bulunmamak.

Askerlik Durumu: Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış, tecilli veya muaf olmak).

Öğrenim ve Sertifika: Başvurulan kadronun gerektirdiği özel öğrenim, diploma ve sertifika şartlarına sahip olmak.

KPSS Puanı: İlgili öğrenim düzeyine göre 2024 KPSS (B) grubu puanına sahip olmak.

Başvurular Nasıl Yapılacak?

Adaylar başvurularını, ilan yayımlayan üniversitelerin resmi internet siteleri üzerinden veya e-Devlet entegrasyonlu Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) platformu aracılığıyla elektronik ortamda gerçekleştirebilecekler. Her üniversitenin son başvuru tarihi ve evrak teslim süreçleri kendi resmi ilanlarında belirtildiği şekilde yürütülecektir.