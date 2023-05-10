MURAT ÇETİN

AK Parti Çorum Milletvekili Adayı Av. Yusuf Ahlatcı, seçim çalışmaları kapsamında Ortaköy’e bağlı Aşdağul Beldesi’ni ziyaret etti.

Aşdağul Belediye Başkanı Mehmet Çelik'i ziyaret eden AK Parti Çorum Milletvekili Adayı Av. Yusuf Ahlatcı, ziyaretin ardından Türkiye Belediyeler Birliği'nden hibe alınan itfaiye aracının teslimatını gerçekleştirdi.

‘AŞDAĞUL’A BOŞ GELMEDİK’

Belde de doğalgaz çalışmalarını başlatacaklarını ifade eden Ahlatcı, Aşdağul’a boş gelmediklerini belirterek, “Sizlere hizmet etmek, sizlere hizmetkâr olmak bizim için şereftir. Aşdağul’un evlatları da doğru zaman, doğru adam Recep Tayyip Erdoğan diyor” dedi.

KARAHACİP VE SALBAŞ’A ZİYARET

Ahlatcı, daha sonra Karahacip ve Salbaş köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Ortaköy yolunun sözünü veren Ahlatcı, Çorum'un her bölgesinde ihtiyaç duyulan konularda hizmet edeceklerini ve çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da destek isteyen Ahlatcı, Millet İttifakı’nın Türkiye'nin geleceği için hiçbir şey yapmayacağını, sadece iktidar mücadelesi yaptığı ve bundan önce olduğu gibi yine başarı elde edemeyeceğini ifade etti.

AK Parti'nin ise Türkiye'nin geleceği için büyük yatırımlar yaptığını ve ülkenin, kalkınması için her türlü çalışmayı sürdüreceğini vurguladı.