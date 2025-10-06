Çorum İmam Hatip Okului 7/C Sınıfı mezunları 49 yıl sonra ikinci kez yeniden buluştular.

Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı'nın ev sahipliğinde bu yıl ikinci kez gerçekleştirilen buluşmaya 22. ve 23. Dönem Çorum Milletvekili Eski Sağlık Bakan Yardımcısı Agah Kafkas'ın yanı sıra çok sayıda mezun katıldı.

Mezunlardan Kadir Baysal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ahlatcı Holding sahibi Ahmet Ahlatçı kardeşimiz 49 yıl sonra Çorum İmam Hatip Okulu 7-C sınıfı arkadaşlarımızı ikinci defa bir araya getirdi. Bizlere sonsuz ilgi iltifat ve ikramlarda bulundular Ahmet Ahlatcı kardeşimize ve değerli eşi Sibel hanımefendiye kendim ve sınıf arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum.Rabbim yar ve yardımcıları olsun. Kazançlarına bolluk ve bereket versin. Ahlatcı ailesinin birlik beraberlik ve mutluluklarını daim eylesin inşallah." ifadelerine yer verdi.