YÜKSEL BASAR

AK Parti Çorum Milletvekili Adayı Av. Yusuf Ahlatcı, Akpınar ve Osmancık Caddesi esnafını ziyaret etti. Ziyaretlerle ilgili açıklama yapan Ahlatcı, Çorumlulara söz vererek, “Erdoğan başımızda olduğu sürece Çorum'un beklediği tüm yatırımları alacağıma inanmanızı istiyorum” dedi.

Seçim çalışmaları kapsamında esnafları iş yerlerinde ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulunan Ahlatcı, hükümet olarak, esnaf ve sanatkarın alın teri ve emeğinin kıymetini çok iyi bildiklerini söyledi.

‘OYUNUZLA VATANA SAHİP ÇIKIN’

“Birlikte üreterek, birlikte çalışarak, ülkemizi hedeflerine ulaştırana kadar bize durmak dinlenmek yok” diyen Ahlatcı, esnaf gezisinde karşılaştığı gençlerlede sohbet ederek, kullanacakları oyların vebali olduğunu, vatana, millete, bayrağa sahip çıkmalarını istedi.

‘BU VATAN BİR KİLO SOĞANDAN DAHA ÖNEMLİ’

Gençlere inancının tam olduğunu ifade eden Ahlatcı, bu vatanın bir kilo soğandan ve patatesten daha önemli olduğu kaydetti.

‘ÇORUM, BEKLEDİĞİ YATIRIMI ALACAK’

Ahlatcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iktidarda olduğu sürece Çorum’un beklediği tüm yatırımları alacağının sözünü verdi.